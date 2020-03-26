"Зенит" запустил новое кулинарное шоу в инстаграме

"Зенит" в официальном аккаунте клуба в инстаграме запустил кулинарное шоу "Домашняя заготовка".

Суть передачи заключается в том, что футболисты сине-бело-голубых в прямом эфире будут готовить изысканные блюда под руководством звездных шеф-поваров Петербурга.

В первом выпуске уже поучаствовал голкипер "Зенита" Александр Васютин, готовивший бефстроганов с пюре и битыми огурцами под руководством шеф-повар Рома Редмана. Футболист готовил у себя дома, а шеф-повар - на кухне кулинарного салона "Гурман".

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