"Зенит" запустил шоу для детей с участием Кержакова и Ракицкого

Петербургский "Зенит" совместно с компанией OMV запустили детское шоу-викторину "Продленка".

В игре будут участвовать две команды, в которой будут участвовать футболисты "Зенита" и юные блогеры, которые болеют за клуб.

В первом эпизоде шоу приняли участие защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий и вратарь Михаил Кержаков.

Напомним, что "Зенит" после 19 туров лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 10-очковым отрывом. В Лиге Чемпионов петербургский клуб занял последнее место в своей группе и не сумел выйти в весеннюю часть еврокубков.

Не пропустите: СМИ узнали зарплату Семака по новому контракту с "Зенитом". | http://soccernews.ru