"Зенит" запустил шоу для детей с участием Кержакова и Ракицкого
Петербургский "Зенит" совместно с компанией OMV запустили детское шоу-викторину "Продленка".
В игре будут участвовать две команды, в которой будут участвовать футболисты "Зенита" и юные блогеры, которые болеют за клуб.
В первом эпизоде шоу приняли участие защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий и вратарь Михаил Кержаков.
Напомним, что "Зенит" после 19 туров лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 10-очковым отрывом. В Лиге Чемпионов петербургский клуб занял последнее место в своей группе и не сумел выйти в весеннюю часть еврокубков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15