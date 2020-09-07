"Зенит" заработает благодаря переходу Даниила Лесового в "Динамо"

Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев сообщил, что "Зенит" получит 10 процентов от суммы трансфера полузащитника Даниила Лесового в московское "Динамо".

"В новом соглашении Лесового была прописана сумма отступных, за которую игрок мог уйти в другую команду. Это примерно в три раза больше, чем мы заплатили за игрока "Зениту". Поэтому "Динамо" сейчас покупает Лесового именно за эти деньги, которые прописаны в его новом контракте", - приводит слова Аджоева "Чемпионат".

22-летний Лесовой обошелся "Динамо" в 1,8 миллиона евро. Таким образом, "Зенит" получит 180 тысяч евро.

Лесовой выступал за "Арсенал" с 2020 года, провел за клуб 54 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

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