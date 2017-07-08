"Зенит" завершил первые предсезонные сборы

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"Зенит" завершил первые предсезонные сборыПитерский "Зенит" завершил первые предсезонные сборы, которые проходили в Австрии, информирует официальный сайт клуба.

Сообщается, что сегодня, в последний день перед отправкой домой, "сине-бело-голубые" провели двустороннюю встречу, результатом которой стала победа "синих" над "белыми" со счетом 5:3. Теперь игроки "Зенита" получат два дня отдыха и вернутся к работе уже 11 июля.

Напомним, Канчельскис прокомментировал последний трансфер "Зенита". | soccernews.ru

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