"Зенит" жалеет о продаже Жулиано

"Зенит" пожалел о том, что продал хавбека Жулиано в "Фенербахче".

Как сообщают российские СМИ, руководство клуба назвало трансфер бразильца ошибкой. Напомним, что футболист не входил в планы наставника Роберто Манчини.

В текущем сезоне Жулиано сыграл 21 матч и отметился 11 голами.

Читайте также: "Зенит" хочет продлить контракт с Черновым. | http://soccernews.ru