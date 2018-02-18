"Зенит" жалеет о продаже Жулиано

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"Зенит" жалеет о продаже Жулиано

"Зенит" пожалел о том, что продал хавбека Жулиано в "Фенербахче".

Как сообщают российские СМИ, руководство клуба назвало трансфер бразильца ошибкой. Напомним, что футболист не входил в планы наставника Роберто Манчини.

В текущем сезоне Жулиано сыграл 21 матч и отметился 11 голами.

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