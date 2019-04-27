"Зенит" оштрафовали на 10 тысяч из-за вандализма
Дисциплинарный комитет УЕФА наложил санкции на фанатов "Зенита" из-за вандализма.
Болельщиков оштрафовали на 10 тысяч из-за нарушений в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала". Кроме того, клубу необходимо будет выплатить компенсацию испанцам в течении месяца.
Напомним "Зенит" не смог одолеть "Вильярреал" в двух матчах 1/8 финала ЛЕ.
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|6
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|Группа B
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|Русенборг
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|Группа C
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|Зенит Санкт-Петербург
|6
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|Бордо
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|Спартак Трнава
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|16
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|6
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|Бетис
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|12
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