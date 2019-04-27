"Зенит" оштрафовали на 10 тысяч из-за вандализма

Дисциплинарный комитет УЕФА наложил санкции на фанатов "Зенита" из-за вандализма.

Болельщиков оштрафовали на 10 тысяч из-за нарушений в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала". Кроме того, клубу необходимо будет выплатить компенсацию испанцам в течении месяца.

Напомним "Зенит" не смог одолеть "Вильярреал" в двух матчах 1/8 финала ЛЕ.

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