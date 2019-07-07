"Зениту" интересен защитник "Милана"

Теги зенит санкт-петербургмиландиего лаксальттрансферы

"Зениту" интересен защитник "Милана"

Защитник "Милана" Диего Лаксальт попал в сферу интересов "Зенита".

Как сообщает Milan Live, "россонери" оценивает своего игрока в 15 миллионов евро. В его услугах также заинтересована "Аталанта".

Отмечается, что "Милан" точно расстанется с 26-летним уругвайцем, так как в команде избыток левых защитников.

В минувшем сезоне Лаксальт провел 29 игр, в которых отметился одной голевой передачей.

Читайте также: "Зенит" и "Селтик" могут обменяться игроками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная США - победитель женского Чемпионата Мира

Сборная США - победитель женского Чемпионата Мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов