"Зениту" интересен защитник "Милана"

Защитник "Милана" Диего Лаксальт попал в сферу интересов "Зенита".

Как сообщает Milan Live, "россонери" оценивает своего игрока в 15 миллионов евро. В его услугах также заинтересована "Аталанта".

Отмечается, что "Милан" точно расстанется с 26-летним уругвайцем, так как в команде избыток левых защитников.

В минувшем сезоне Лаксальт провел 29 игр, в которых отметился одной голевой передачей.

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