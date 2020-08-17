"Зениту" не удалось договориться с "Порту" о выкупе с Осорио

Теги зенит санкт-петербургйордан осориопорту

"Зениту" не удалось договориться с "Порту" о выкупе с Осорио

"Зенит" не планирует выкупать защитника "Порту" Йордана Осорио, утверждает A Bola.

По данным источника, сторонам не удалось согласовать условия трансфера. "Порту" просил за игрока 7-8 млн евро, "Зенит" готов был заплатить лишь 2-3 млн евро.

В составе петербургского клуба футболист провел прошлый сезон. В 7 матчах за команду он не отметился результативными действиями.

Отметим, трансферная стоимость игрока - 2,5 млн евро.

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