"Зениту" не удалось подписать защитника сборной Бразилии

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"Зениту" не удалось подписать защитника сборной Бразилии

"Зенит" в последние дни трансферного окна пытался подписать бразильского защитника.

По сведениям O Jogo, речь идет о 22-летнем защитнике "Порту" Жорже Марко, права на которого принадлежат "Монако". Однако игрок не захотел переходить в российский чемпионат. Соглашение Жорже с "Монако" действует до июня 2021 года.   

В нынешнем сезоне Жорже провел два матча за "Порту Б" и две игры за основную команду "драконов".

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