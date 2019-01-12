"Зениту" отказали в трансфере игрока сборной Аргентины

"Зенит" пытался заполучить вингера "Бока Хуниорс" Кристиана Павона.

Как сообщили в руководстве аргентинского клуба, "Зенит" хотел подписать 22-летнего игрока за 20 миллионов евро, однако получил отказ.

Ранее сообщалось, что в услугах Павона также был заинтересован "Арсенал".

В этом сезоне на счету Павона 5 голов и 5 результативных передач в 23 играх.

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