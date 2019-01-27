"Зениту" поступило предложение по Дзюбе

Форвард "Зенита" Артем Дзюба может продолжить карьеру в Турции, сообщает Чемпионат.

В услугах 30-летнего футболиста заинтересован "Галатасарай", который ранее хотел арендовать игрока, а теперь задумался о полноценном трансфере.

Отмечается, что приоритетным вариантом Дзюбы для продолжения карьеры является АПЛ.

Действующее соглашение Дзюбы с "Зенитом" истекает в 2020 году.

В текущем сезоне на его счету 10 голов и 3 результативные передачи в 23 матчах.

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