"Зениту" предложили услуги Пасторе

Агенты полузащитника "Ромы" Хавьера Пасторе пытаются трудоустроить своего клиента в питерском "Зените".

По информации Il Messaggero, "сине-бело--голубым" предложили подписать 31-летнего футболиста.

Аргентинец не входит в планы главного тренера "волков" Паулу Фонсеки, поэтому ему нужно до закрытия трансферного окна найти новый клуб.

Пасторе выступает за "Рому" с лета 2018 года, сыграл 32 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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