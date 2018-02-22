"Зениту" снова не удалось заполучить Смолова

Известный российский телекомментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал об очередной неудачной попытке "Зенита" заполучить нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова.

"Ещё одна лёгкая попытка была в эти дни со стороны "Зенита" прощупать - готов ли Смолов к переезду. "Зенит" был готов рассмотреть вариант с трансфером, при этом в сделку собирался включить уже другого своего футболиста - Полоза, который пока, к сожалению, не основной в "Зените". Но снова - отказ. Потому что и игрок решил остаться в "Краснодаре", и сам "Краснодар" уже окончательно решил, что не расстанется с игроком до лета. А летом всякое может быть, в том числе и "Зенит", хотя мы знаем, что Смолов больше настроен на Европу, особенно после Чемпионата Мира" - сказал Арустамян.

В этом сезоне 28-летний Смолов сыграл за "Краснодар" 15 матчей, забил 10 голов и сделал 2 ассиста.

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