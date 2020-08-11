"Зенит" уверенно обыграл "Ротор" в первом матче РПЛ

"Зенит" на выезде обыграл "Ротор" в матче 1-го тура РПЛ.

Первый гол забил нападающий Артем Дзюба, преимущество петербургского клуба удвоил Себастьян Дриусси.

"Ротор" - "Зенит" - 0:2 (0:1)

Голы: Дзюба, 21 - 0:1, Дриусси, 79 - 0:2

"Ротор": Довбня, Пискунов, Гогуа, Байрыев (Николаев, 81), Кожемякин, Песегов (Жигулев, 63), Султонов (Микелтадзе, 82), Алейник, Макаров, Степанов, Муллин (Серченков, 70).

"Зенит": Кержаков, Ракицкий, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос (Круговой, 82), Оздоев, Барриос (Мусаев, 82), Малком (Жирков, 71), Дзюба, Азмун (Ригони, 71), Дриусси (Мостовой, 87).

В следующем туре "Зенит" сыграет с "Ростовом". Встреча состоится 15 августа. В тот эе день "Ротор" встретится с московским "Динамо".

Не пропустите: Федун требовал от Дюкова уволить главу проекта VAR в России| http://soccernews.ru