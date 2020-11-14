"Жальгирис" - новый чемпион Литвы

"Жальгирис" в восьмой раз в истории и впервые с 2016 года стал победителем литовской А-Лиги.

Команда из Вильнюса взяла чемпионский титул, обыграв в последнем туре прямого конкурента.

До сегодняшнего дня в национальном первенстве с преимуществом в 1 очко лидировала "Судува", однако в очной встрече "Жальгирис" разгромил соперника со счётом 3:0 и стал чемпионом.

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