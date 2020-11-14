"Жальгирис" - новый чемпион Литвы
"Жальгирис" в восьмой раз в истории и впервые с 2016 года стал победителем литовской А-Лиги.
Команда из Вильнюса взяла чемпионский титул, обыграв в последнем туре прямого конкурента.
До сегодняшнего дня в национальном первенстве с преимуществом в 1 очко лидировала "Судува", однако в очной встрече "Жальгирис" разгромил соперника со счётом 3:0 и стал чемпионом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Судува
|28
|75
|2
|Жальгирис
|28
|65
|3
|Тракай
|28
|46
|4
|Спирис Каунас
|28
|44
|5
|FK Panevezys
|28
|31
|6
|Атлантас
|28
|26
|7
|Palanga
|28
|19
|8
|Stumbras
|28
|15