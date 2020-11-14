"Жальгирис" - новый чемпион Литвы

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"Жальгирис" - новый чемпион Литвы

"Жальгирис" в восьмой раз в истории и впервые с 2016 года стал победителем литовской А-Лиги.

Команда из Вильнюса взяла чемпионский титул, обыграв в последнем туре прямого конкурента.

До сегодняшнего дня в национальном первенстве с преимуществом в 1 очко лидировала "Судува", однако в очной встрече "Жальгирис" разгромил соперника со счётом 3:0 и стал чемпионом.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Судува Судува 28 75
2 Жальгирис Жальгирис 28 65
3 Тракай Тракай 28 46
4 Спирис Каунас Спирис Каунас 28 44
5 FK Panevezys FK Panevezys 28 31
6 Атлантас Атлантас 28 26
7 Palanga Palanga 28 19
8 Stumbras Stumbras 28 15
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