Жамалетдинов: "Надеюсь, сыграю против "Динамо"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов пообщался с журналистами на тему предстоящей встречи с "Динамо". Напомним, что команды сыграют сегодня, 23 сентября, в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

"Я еще не участвовал в московских дерби за основную команду – надеюсь, что в игре с "Динамо" такой шанс будет. Матчи с ними простыми не бывают, в какой бы форме не находился соперник, так что будет нелегко, но турнирная ситуация не позволяет нам терять очки", - сказал он.

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