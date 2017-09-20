Жамалетдинов прокомментировал свой первый гол в Лиге Чемпионов

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов признался, что гол в ворота "Бенфики" в Лиге чемпионов не поменял его жизни.

"Я бы не сказал, что произошли какие-то серьезные изменения. Наверное, только в интернете моя фамилия засветилась. А так – ничего особенного, уже на следующий день мы начали готовиться к "Ростову", и все мысли были только об этом. Конечно, это очень приятное и необычное событие – забить гол в Лиге чемпионов. Я, безусловно, этому очень рад, но надо двигаться дальше", - отметил он.

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