Жамалетдинов сделал хет-трик в матче за "Лех"

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Жамалетдинов сделал хет-трик в матче за "Лех"
Российский нападающий "Леха" Тимур Жамалетдинов сделал хет-трик в товарищеском матче против польского клуба "Тыхы" (3:1).

Форвард отличился в первом тайме, забив три года за 33 минуты.

Напомним, что "Лех" арендовал 22-летнего Жамалетдинова у ЦСКА в январе 2019 года, а летом продлил его аренду еще на год. Во второй половине минувшего сезона россиянин провел за польский клуб семь матчей и забил один гол.

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