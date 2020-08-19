Жамалетдинов: "У нас была информация, что против "Уфы" Кокорин точно не сыграет"

Нападающий "Уфы" Тимур Жамалетдинов рассказал, чего от матча 3-го тура чемпионата России со "Спартаком".

"Мне кажется, на "Спартак" все по-особому настраиваются. Все-таки десятикратный чемпион России. Подготовка идет полным ходом. Понятно, что красно-белые приедут в Уфу за тремя очками, но мы сделаем все, чтобы их сопернику не отдать. Надо же еще реабилитироваться перед болельщиками за крупное домашнее поражение от "Краснодара" в первом туре.

И не понимаю, когда кто-то называет "Уфу" спартаковским фарм-клубом. Какой еще фарм-клуб? У нас в составе нет ни одного игрока из "Спартака". Кто-то что-то напутал.

У нас была информация, что против нас Кокорин точно не сыграет. Однако это не столь важно", - цитирует Жамалетдинова "Советский спорт".

Сегодня, 19 августа, "Спартак" на выезде сыграет с "Уфой". Начало игры - в 16:00 (мск).

Не пропустите: Слуцкий подвел итог встречи "Рубина" с "Сочи"| http://soccernews.ru