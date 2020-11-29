Жамалетдинов заявил, что "Уфа" провела один из лучших матчей в сезоне

Форвард "Уфы" Тимур Жамалетдинов прокомментировал победный матч команды с "Тамбовом" (4:0).

В этой встрече футболист оформил дубль

"Почему бежал к скамейке после голов? Два гола со стандартов, мы отрабатывали их на тренировках Мне удалось реализовать их, и я праздновал вместе со скамейкой, потому что это наше общее дело. Что касается нападающих, то каждому проще играть, когда твоя команда контролирует мяч. Это была одна из лучших наших игр", - заявил футболист в эфире канала "Матч премьер".

Также голами отметились хавбеки Владислав Камилов и Филип Мрзляк.

"Тамбов" с 12 баллами остался на 14 месте, "Уфа" расположилась строчкой ниже.

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