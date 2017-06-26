Хавбек "Домжале" Жан Майер стал игроком "Ростова", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист заключил с "Ростовом" трехлетнее соглашение с возможностью продления еще на год. Сумма трансфера составила 250 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Майер принял участие в 30 матчах и забил 5 голов.

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