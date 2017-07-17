Жардим дал комментарий относительно будущего Мбаппе

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Жардим дал комментарий относительно будущего МбаппеГлавный тренер "Монако" Леонарду Жардим дал комментарий относительно будущего форварда своей команды Килиана Мбаппе.

"Мбапе кажется очень спокойным, он - молод и имеет большой потенциал. Он только что присоединился к команде, и ему нужно снова войти в свою волну, но я вижу, что он преуспевает. Я рассчитываю на Мбаппе так же, как и на любого другого игрока, которые имеются в моем распоряжении, я рассчитываю иметь его здесь", - цитирует наставника монегасков AS.

Напомним, Бэйл высказался о возможном трансфере Мбаппе в "Реал".

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