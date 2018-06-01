Жардим дал оценку себе в качестве тренера



Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал о том, как он оценивает свою работу.

"Я часто говорю, что не сильнее другого тренера. Но при этом я не считаю, что хуже кого-то. Думаю, что я являюсь тренер топ-уровня. В последние годы не так много тренеров находятся на вершине", – приводит слова Жардима Get French Football News.

Стоит отметить, что 43-летний Жардим за свою карьеру становился чемпионом Греции и Франции.

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