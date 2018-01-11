Жардим допустил уход Лемара
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим допустил уход вингера своей команды Тома Лемара.
"Сегодня рынок открыт. Вы знаете, что это сумасшедший рынок. Случилось так, что даже такой клуб, как "Монако", не сможет сказать "нет". Это уже случилось с "Ливерпулем". Все складывается именно так. Сегодня за игроков платят невероятно большие суммы. Все может измениться. То, что я могу сказать сегодня, не будет истиной завтра.
За последние два трансферных окна, прошлым летом и этой зимой, суммы существенно выросли. Я все еще хочу сохранить Лемара. Если я останусь здесь на десять лет, я хочу, чтобы Лемар остался со мной на эти десять лет. Он - молод, он может здорово играть в течение десяти лет. У него - много качеств, мне он очень нравится", - цитирует наставника монегасков Get Football News France.
Напомним, "Монако" вышел в 1/2 финала кубка лиги. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку 2017-го года
-
"Барселона" разгромила "Сельту" и вышла в четвертьфинал Кубка Испании
-
Месси вошел десятку лучших бомбардиров в истории Кубка Испании
-
Опубликован рейтинг самых результативных связок нападающих 2017 года
-
УЕФА представил свою сборную 2017-го года
Лента новостей
-
Йерро: "Реалу" нужно сохранять спокойствие"
-
"Интеру" понадобился хавбек "Локомотива"
-
Хуммельс впервые стал отцом
-
"Барселона" – "Сельта" - 5:0 (обзор)
-
Турнир прогнозов: анонс 29 тура
-
Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку 2017-го года
-
"Барселона" разгромила "Сельту" и вышла в четвертьфинал Кубка Испании
-
Неймар объявил, зачем он праздновал гол с бутсой на голове
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется Чичарито и Варди
-
Салах: "Не собираюсь комментировать слухи обо мне"
-
Месси поучаствовал в 24 голах в последних 14 матчах Кубка Испании
-
Ринат Билялетдинов возглавил "СКА-Хабаровск"
-
"Дженоа" может арендовать у "Милана" Локателли
-
Альба отдал седьмой голевой пас Месси в этом сезоне, больше всех остальных игроков
-
"СКА-Хабаровск" арендовал защитника "Зенита"
-
"Ливерпуль" оценил Старриджа в 34 миллиона евро
-
Хавбек "Ливерпуля" перешел в "Оксфорд"
-
Брат Рибери покинул "Газелек Аяччо", вместо него в клуб пришел брат Льориса
-
"Ростов" провел первую тренировку под руководством Карпина
-
Альба впервые в карьере поучаствовал в трех голах в одном матче
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|47
|2
|Монако
|18
|38
|3
|Лион
|18
|38
|4
|Марсель
|18
|35
|5
|Нант
|18
|30
|6
|Ницца
|18
|26
|7
|Ренн
|18
|25
|8
|Страсбур
|18
|24
|9
|Дижон
|18
|24
|10
|ФК Кан
|18
|24
|11
|Монпелье
|18
|23
|12
|Генгам
|18
|23
|13
|Амьен
|18
|21
|14
|Труа
|18
|21
|15
|Бордо
|18
|20
|16
|Сент-Этьен
|18
|20
|17
|Тулуза
|18
|19
|18
|Лилль
|18
|18
|19
|Анжер
|18
|15
|20
|Метц
|18
|8