Жардим допустил уход Лемара

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Жардим допустил уход ЛемараГлавный тренер "Монако" Леонарду Жардим допустил уход вингера своей команды Тома Лемара.

"Сегодня рынок открыт. Вы знаете, что это сумасшедший рынок. Случилось так, что даже такой клуб, как "Монако", не сможет сказать "нет". Это уже случилось с "Ливерпулем". Все складывается именно так. Сегодня за игроков платят невероятно большие суммы. Все может измениться. То, что я могу сказать сегодня, не будет истиной завтра.

За последние два трансферных окна, прошлым летом и этой зимой, суммы существенно выросли. Я все еще хочу сохранить Лемара. Если я останусь здесь на десять лет, я хочу, чтобы Лемар остался со мной на эти десять лет. Он - молод, он может здорово играть в течение десяти лет. У него - много качеств, мне он очень нравится", - цитирует наставника монегасков Get Football News France.

Напомним, "Монако" вышел в 1/2 финала кубка лиги. | soccernews.ru

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