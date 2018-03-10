Жардим: "Фалькао не готов на сто процентов"

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Жардим: "Фалькао не готов на сто процентов"Главный тренер "Монако"  Леонарду Жардим объяснил, по какой причине в матче чемпионата Франции со "Страсбуром" (3:1) не сыграл Радамель Фалькао. 

"Когда побеждаешь в начале тура, очень удобно проводить оставшиеся дни в восстановлении сил. Соперники могут потерять очки, но нас это не волнует. Нам интересна только наша игра. Мы должны набирать три очка и не смотреть на то, что делают другие.

Почему Фалькао остался на скамейке? Он только восстановился, тренировался всего четыре дня и не готов на сто процентов. Мы выигрывали с уверенным счетом, поэтому я не хотел им рисковать на этом тяжелом поле", - отметил он. | http://soccernews.ru

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