Жардим: "Фалькао не готов на сто процентов"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим объяснил, по какой причине в матче чемпионата Франции со "Страсбуром" (3:1) не сыграл Радамель Фалькао.

"Когда побеждаешь в начале тура, очень удобно проводить оставшиеся дни в восстановлении сил. Соперники могут потерять очки, но нас это не волнует. Нам интересна только наша игра. Мы должны набирать три очка и не смотреть на то, что делают другие.

Почему Фалькао остался на скамейке? Он только восстановился, тренировался всего четыре дня и не готов на сто процентов. Мы выигрывали с уверенным счетом, поэтому я не хотел им рисковать на этом тяжелом поле", - отметил он. | http://soccernews.ru