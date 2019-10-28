Жардим хочет прибегнуть к ротации в матче Кубка с "Марселем"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал, чего ждет от матча 1/16 Кубка Франции с "Марселем". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Встреча состоится 30 октября и начнется - в 23:05 (мск).

"Это соревнование за которое нужно бороться. За последние годы "Монако" дважды попадало в финалы и полуфиналы турнира. Будем менять состав, у нас большая скамейка и отличные игроки, сезон длинный", - сказал Жардим.

После 11 туров чемпионата Франции занимает 11 место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

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