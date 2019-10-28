Жардим хочет прибегнуть к ротации в матче Кубка с "Марселем"
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал, чего ждет от матча 1/16 Кубка Франции с "Марселем". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Встреча состоится 30 октября и начнется - в 23:05 (мск).
"Это соревнование за которое нужно бороться. За последние годы "Монако" дважды попадало в финалы и полуфиналы турнира. Будем менять состав, у нас большая скамейка и отличные игроки, сезон длинный", - сказал Жардим.
После 11 туров чемпионата Франции занимает 11 место в турнирной таблице, набрав 15 очков.
А еще: "Монако" минимально переиграл "Нант". На счету Головина голевая передача| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|11
|27
|2
|Нант
|11
|19
|3
|Лилль
|11
|18
|4
|Реймс
|11
|18
|5
|Брест
|11
|17
|6
|Анжер
|11
|17
|7
|Марсель
|11
|16
|8
|Ренн
|11
|15
|9
|Монпелье
|11
|15
|10
|Бордо
|11
|15
|11
|Монако
|11
|15
|12
|Сент-Этьен
|11
|15
|13
|Лион
|11
|13
|14
|Амьен
|11
|13
|15
|Ницца
|11
|13
|16
|Страсбур
|11
|12
|17
|Тулуза
|11
|12
|18
|Ним
|11
|11
|19
|Метц
|11
|11
|20
|Дижон
|11
|9