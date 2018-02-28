Жардим хочет возглавить "Арсенал"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим готов возглавить "Арсенал", сообщает The Independent.

По сведениям издания, португальский специалист хочет поработать в Премьер-лиге после 4 лет в "Монако".

Ранее сообщалось, что руководство "Арсенала" рассматривает кандидатуру Жардима в качестве возможной замены нынешнему наставнику Арсену Венгеру.

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