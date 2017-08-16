Жардим: "Играть с теми, кто остается - менталитет "Монако"

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Жардим: "Играть с теми, кто остается - менталитет "Монако"Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим высказался о потерях своей команды в текущее трансферное окно.

"Мы играли без Кондогбия и Мартиаля в предыдущих сезонах, и мы должны играть без Бернарду Силвы, Тьемуэ Бакайоко, Бенжамена Менди в этом - всегда было так. Играть с теми, кто остается - это наш менталитет работы. Я нахожусь здесь в течение длительного времени, я никогда не плакался из-за того, что игрок получил травму или ушел. Я слышал много этих слов в других местах, но не здесь", - цитирует наставника монегасков football.fr.

Напомним, Фабиньо намерен покинуть "Монако". | soccernews.ru

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