Жардим исключил уход лидеров "Монако" в зимнее трансферное окно

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим исключил уход лидеров своей команды в зимнее трансферное окно.

" Монако" не привык к громким продажам зимой. Это наша стратегия. Игроки понимают это и знают, как это происходит у нас ", - приводит слова наставника монегасков L'Equipe.

Отметим, что сразу несколько европейских топ-клубов интересуются защитником "Монако" Фабиньо и его вингером Тома Лемаром.

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