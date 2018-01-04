Жардим исключил уход лидеров "Монако" в зимнее трансферное окно

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Жардим исключил уход лидеров "Монако" в зимнее трансферное окноГлавный тренер "Монако" Леонарду Жардим исключил уход лидеров своей команды в зимнее трансферное окно.

"Монако" не привык к громким продажам зимой. Это наша стратегия. Игроки понимают это и знают, как это происходит у нас", - приводит слова наставника монегасков L'Equipe.

Отметим, что сразу несколько европейских топ-клубов интересуются защитником "Монако" Фабиньо и его вингером Тома Лемаром.

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ЖАРДИМ ИСКЛЮЧИЛ УХОД ЛИДЕРОВ "МОНАКО" В ЗИМНЕЕ ТРАНСФЕРНОЕ ОКНО

Потому что все уже ушли летом

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Пьянь

Фалькао и Лемар остались.

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