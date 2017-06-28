Жардим: "Мбаппе лучше остаться в "Монако"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим считает, что нападающему Килиану Мбаппе не стоит покидать клуб.

"Килиан может играть в любом топ-клубе уже сейчас, но я хотел бы, чтобы он остался в "Монако". Думаю, что ему стоит играть за нашу команду до чемпионата мира. А перейти в топовый клуб он всегда успеет", - приводит слова Жардима Canal+.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуются ПСЖ, "Ливерпуль", "Арсенал" и "Реал".

В минувшем сезоне 18-летний Мбаппе провел за "Монако" 44 матча во всех турнирах и забил 26 голов.

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