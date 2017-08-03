Жардим: "Мбаппе? Не всегда удается сохранять своих игроков"

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Жардим: "Мбаппе? Не всегда удается сохранять своих игроков"Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал возможный уход из его команды форварда Килиана Мбаппе.

"Важно сохранить всех игроков, которые были важны в прошлом сезоне для клуба. Но с годами, как показывает опыт, это не всегда удается сделать, и всем известно, как работает наш проект. Поэтому наша цель - работать с игроками, которые находятся все еще здесь, когда закрывается трансферное окно", - цитирует наставника монегасков AS.

Напомним, "Монако" назвал стоимость Мбаппе для "Барселоны". | soccernews.ru

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