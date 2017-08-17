Жардим: "Мбаппе - сейчас не в форме"

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Жардим: "Мбаппе - сейчас не в форме"Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим объяснил свое решение оставить ключевого форварда своей команды Килиана Мбаппе в запасе на матч 2 тура французской Лиги 1 против "Дижона".

"Был ли Мбаппе наказан? Нет, совсем нет... Килиан не готов на 100%. Сейчас он - не в форме. Это было решение клуба. Это означает, что оно было принято мной, вице-президентом Вадимом Васильевым и спортивным директором Антонио Кордоном. Это наше решение для игрока, команды и клуба", - цитирует наставника монегасков The Sun.

Напомним, окружение Мбаппе поставило ультиматум "Монако". | soccernews.ru

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