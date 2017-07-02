Жардим: "Мбаппе знает как сильно мы хотим сохранить его"

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Жардим: "Мбаппе знает как сильно мы хотим сохранить его"

Наставник "Монако" Леонарду Жардим надеется, что Килиан Мбаппе останется в клубе.

"Я не разговаривал с Килианом, но он знает, как серьёзно мы работаем над сложившейся ситуацией, как сильно хотим сохранить его. Думаю, и он, и клуб примут оптимальное решение.

Конечно, я, как и любой тренер, хочу оставить сильнейших футболистов, но в "Монако“ это не всегда возможно. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация. Сейчас важно полностью сконцентрироваться на нашей работе, на развитии молодых талантов - а там будет видно, кто из игроков останется" - цитирует Жардима FourFourTwo.

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