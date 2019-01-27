Жардим мог возглавить клуб АПЛ перед возвращением в "Монако"

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Жардим мог возглавить клуб АПЛ перед возвращением в "Монако"
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим отказал одному из клубов английской Премьер-лиги перед тем, как вновь возглавил монегасков, сообщает Téléfoot.

Напомним, что Жардим вернулся на пост пост наставника "Монако" 25 января, спустя почти четыре месяца со своей отставки. Его зарплата в клубе составляет четыре миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что 44-летним Жардимом интересовался "Лестер".

В данный момент "Монако" находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Не пропустите: Стало известно, на каких условиях Жардим вернулся в "Монако". | http://soccernews.ru

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