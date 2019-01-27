Жардим мог возглавить клуб АПЛ перед возвращением в "Монако"
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим отказал одному из клубов английской Премьер-лиги перед тем, как вновь возглавил монегасков, сообщает Téléfoot.
Напомним, что Жардим вернулся на пост пост наставника "Монако" 25 января, спустя почти четыре месяца со своей отставки. Его зарплата в клубе составляет четыре миллиона евро в год.
Ранее сообщалось, что 44-летним Жардимом интересовался "Лестер".
В данный момент "Монако" находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Не пропустите: Стало известно, на каких условиях Жардим вернулся в "Монако". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|23
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|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11