Жардим: "Монако" хочет добиться большего"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал, чего ждет от матча 17-го тура чемпионата Франции с "Анже".

"Мы хотим, чтобы победы сменяли победы, нужно набирать баллы и улучшать положение в турнирной таблице. Главное - не растерять настрой и энергию.

"Анже" вырос за последние четыре года. Они играют очень динамично, больше владеют мячом", - сказал Жардим.

После 16 туров Лиги 1 "Монако" занимает 11 место в турнирной таблице, набрав 24 балла.

Встреча команд состоится завтра, 14 декабря, и начнется - в 22:00 (мск).

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