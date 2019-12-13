Жардим: "Монако" хочет добиться большего"
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал, чего ждет от матча 17-го тура чемпионата Франции с "Анже".
"Мы хотим, чтобы победы сменяли победы, нужно набирать баллы и улучшать положение в турнирной таблице. Главное - не растерять настрой и энергию.
"Анже" вырос за последние четыре года. Они играют очень динамично, больше владеют мячом", - сказал Жардим.
После 16 туров Лиги 1 "Монако" занимает 11 место в турнирной таблице, набрав 24 балла.
Встреча команд состоится завтра, 14 декабря, и начнется - в 22:00 (мск).
Не пропустите: ПСЖ снизил цену на Неймара. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ЦСКА определился с трансферными целями на зиму
-
"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Клоппом
-
Кризис "Наполи" серьезней, чем кажется, и Гаттузо здесь не помощник! Разбираем, почему Анчелотти провалился в Неаполе
-
"Рейнджерс" объявил о продлении контракта с Джеррардом
-
Президента ЦСКА Гинера на три месяца отстранили от футбола
Лента новостей
-
Эмери отклонил предложения трех клубов
-
Карпин опубликовал видео со сборов прошлого сезона
-
Жардим: "Монако" хочет добиться большего"
-
Влашич назвал главную проблему ЦСКА
-
1
Смертин: "В "Челси" Терри настойчиво просил меня поесть его козявки"
-
ПСЖ и "Ювентус" рассматривают вариант обмена игроками
-
Месси и Пике вошли в состав "Барселоны" на матч с "Сосьедадом"
-
Милнер продлил контракт с "Ливерпулем"
-
Тарасов рассказал, как побывал в Госдуме
-
"Наполи" планирует купить хавбека "Вероны" Амрабата
-
Акинфеев рассказал, как реагирует на оскорбления со стороны болельщиков
-
Главный тренер "Мальме" Раслер покинул свой пост
-
Соседка Криштиану назвала футболиста идеальным соседом
-
1
Моуринью высказался о месте "Тоттенхэма" в турнирной таблице АПЛ
-
Лавесси объявил о завершении карьеры
-
Салах, Мбаппе и Левандовски вошли в сборную недели в Лиге Чемпионов
-
Гвардиола прокомментировал информацию о возможном уходе из "Манчестер Сити"
-
Гинер прокомментировал переход акций ЦСКА под контроль госструктуры
-
Принадлежащий "Спартаку" Роша покинет "Крузейро"
-
Появился первый трейлер фильма о легендарном футболисте Эдуарде Стрельцове
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|16
|39
|2
|Марсель
|17
|34
|3
|Лилль
|17
|28
|4
|Ренн
|16
|27
|5
|Бордо
|17
|26
|6
|Нант
|17
|26
|7
|Лион
|17
|25
|8
|Сент-Этьен
|17
|25
|9
|Реймс
|16
|24
|10
|Монпелье
|17
|24
|11
|Монако
|16
|24
|12
|Анжер
|17
|24
|13
|Ницца
|17
|23
|14
|Брест
|17
|21
|15
|Страсбур
|17
|21
|16
|Дижон
|17
|16
|17
|Амьен
|16
|16
|18
|Метц
|17
|15
|19
|Ним
|16
|12
|20
|Тулуза
|17
|12