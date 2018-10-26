Жардим может возглавить клуб АПЛ

"Лестер" проявляет интерес к португальскому наставнику Леонарду Жардиму, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает кандидатуру португальца в качестве замены нынешнему главному тренеру Клоду Пюэлю.

После девяти туров "Лестер" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Напомним, что Жардим недавно был уволен из "Монако" после провального начала сезона.

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