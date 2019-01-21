Жардим может возглавить клуб Премьер-лиги

"Лестер" проявляет интерес к бывшему главному тренеру "Монако" Леонарду Жардиму, сообщает TF1.

По сведениям издания, португальский специалист может сменить на посту наставника "лис" нынешнего наставника Клода Пюэля.

После 23 туров "Лестер" занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Напомним, что 44-летний Жардим был уволен из "Монако" в октябре прошлого года.

Не пропустите: "Арсенал" нацелился на звездного игрока "Реала". | http://soccernews.ru