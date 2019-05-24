Жардим может возглавить "Милан"

Новым главным тренером "Милана" может стать наставник "Монако" Леонарду Жардим, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает кандидатуру португальского специалиста вместо нынешнего тренера Дженнаро Гаттузо. Впрочем, смена тренера в "Милане" возможна лишь в том случае, если клуб не попадет в Лигу Чемпионов-2019/20.

За тур до окончания первенства "Милан" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, на одно очко отставая от идущего четвертым "Интера".

Стоит отметить, что контракт 44-летнего Жардима с "Монако" действует до лета 2021 года.

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