Жардим намерен оставить Мбаппе в запасе на матч против "Дижона"

Сегодняшний матч 2 тура французской Лиги 1 против "Дижона" форвард "Монако" Килиан Мбаппе начнет на "скамейке" запасных.

Как информирует football.fr, такое решение, обусловленное неопределенностью с будущим 18-летнего нападающего, намерен принять главный тренер монегасков Леонарду Жардим. Ожидается, что в стартовом составе Мбаппе заменит Гуидо Каррильо.

Напомним, Абидаль посоветовал Мбаппе не уходить из "Монако". | soccernews.ru