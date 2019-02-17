Жардим назвал главную цель "Монако"
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал, что думает о победном матче 25-го тура чемпионата Франции против "Нанта" (1:0), передает L'Equipe.
"В последние минуты матча у соперника было много моментов. Однако они сделали только один удар. У нас было несколько хороших моментов.
У "Монако" есть прогресс в игре. Нам уже удалось набрать 7 очков. Наша цель - набрать как можно больше очков в чемпионате. Нужно играть за свою команду. Мы сделаем все, чтобы остаться в Лиги 1. Оставшиеся матчи пройдут как на войне", - сказал Жардим.
В текущем сезоне "Монако" занимает 16 место турнирной таблицы, имея в активе 22 балла.
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