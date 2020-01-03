Жардим назвал инициатора своего увольнения из "Монако"

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Жардим назвал инициатора своего увольнения из "Монако"

Бывший наставник "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал свою отставку с занимаемого поста.

"Моё увольнение инициировал генеральный директор клуба Олег Петров.  Я никогда не чувствовал себя его тренером, он считал меня человеком своего предшественника. После Рождества Петров позвал меня к себе и сообщил, что президент "Монако" принял мою отставку по его просьбе", - цитирует Жардима L'Equipe.

Напомним, что 28 декабря монегаски объявили об уходе португальского тренера и назначении вместо него Роберта Морено.

"Монако" по итогам 18 сыгранных матчей занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1.

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