Жардим назвал инициатора своего увольнения из "Монако"
Бывший наставник "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал свою отставку с занимаемого поста.
"Моё увольнение инициировал генеральный директор клуба Олег Петров. Я никогда не чувствовал себя его тренером, он считал меня человеком своего предшественника. После Рождества Петров позвал меня к себе и сообщил, что президент "Монако" принял мою отставку по его просьбе", - цитирует Жардима L'Equipe.
Напомним, что 28 декабря монегаски объявили об уходе португальского тренера и назначении вместо него Роберта Морено.
"Монако" по итогам 18 сыгранных матчей занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1.
Не пропустите: Головин вошел в топ-100 лучших игроков Лиги 1 по версии Get French Football News. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Барселона" определилась с трансферными планами на 2020 год
-
ПСВ хочет усилиться защитником "Милана"
-
Жардим назвал инициатора своего увольнения из "Монако"
-
Стало известно, почему "Бейджин Гуоан" передумал выкупать у "Спартака" Фернандо
-
Бундеслига определила лучшие голы десятилетия
-
Клопп прокомментировал серию "Ливерпуля" без поражений в АПЛ длиною в год
-
Пабло Освальдо возобновил карьеру
-
СМИ узнали, когда "Зенит" отправится на первый тренировочный сбор
-
Манджукич: "Мне очень понравилось играть с Роналду"
-
Алиссон отстоял на ноль в 26 из 50 первых матчей АПЛ. Это третий результат в истории
-
"Мидлсбро" арендовал хавбека "Манчестер Сити"
-
Ван Бронкхорста зовут в Китай
-
"Тоттенхэм" сделал предложение о приобретении защитника "Лестера"
-
1
"Барселона" назвала 12 задач Месси на 2020-й год
-
"Астон Вилла" нацелилась на форварда "Челси"
-
Трансфер Макарова в "Рубин" сорвался
-
Главные новости дня: 2 января
-
"Ливерпуль" повторил рекорд "Ман Сити", набрав 58 очков в 20 матчах АПЛ
-
Вайгль подписал контракт с "Бенфикой" до 2024 года
-
Голевой пас Руни в дебютной игре помог "Дерби Каунти" обыграть "Барнсли"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12