Жардим не собирается возглавлять ПСЖ

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим высказался по поводу слухов, связывающих его с работой у руля ПСЖ.

"Наш вице-президент уже всё прокомментировал. Следующим тренером ПСЖ, возможно, будет португалец, но не я" - цитирует Жардима Goal.com.

Напомним, что ПСЖ выбирает между двумя немецкими тренерами. | http://soccernews.ru