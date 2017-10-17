Жардим: "Невозможно быть чемпионами Франции каждый год"

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Жардим: "Невозможно быть чемпионами Франции каждый год"Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим оценил шансы команды стать чемпионом страны и в этом году.

Напомним, что "Монако" стал победителем первенства в прошлом году.

"Невозможно быть чемпионами Франции каждый год. Для новых игроков это еще сложнее. Проблема в том, что им не хватает уверенности, чтобы все делать правильно. Иногда случаются падения, но нужно приложить усилия, чтобы вернуться. Это жизнь.

Сложнее всего участвовать и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. В Европе есть всего 5 или 6 клубов, способных выступать на высоком уровне в обоих соревнованиях каждый сезон", - сказал он. 

Читайте: ПСЖ может пригласить Жардима | http://soccernews.ru

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