Жардим о будущем Мбаппе: "Все тренеры желают сохранить своих лучших игроков, но это не всегда возможно"

Теги леонарду жардимкилиан мбаппемонако

Жардим о будущем Мбаппе: "Все тренеры желают сохранить своих лучших игроков, но это не всегда возможно"Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим не исключил уход ведущего форварда своей команды Килиана Мбаппе.

"Я не разговаривал с Мбаппе. Но мы надеемся, что он останется с нами. Я считаю, что он и клуб примут самое лучшее решение. Все тренеры в мире хотят удержать своих лучших игроков, но это не всегда возможно", - цитирует наставника монегасков The Sun.

Напомним, Жермен высказался о будущем Мбаппе. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Монако 38 95
2 ПСЖ 38 87
3 Ницца 38 78
4 Олимпик Лион 38 67
5 Олимпик Марсель 38 62
6 Бордо 38 59
7 Нант 38 51
8 Сент-Этьен 38 50
9 Ренн 38 50
10 Генгам 38 50
11 Лилль 38 46
12 Анжер 38 46
13 Тулуза 38 44
14 Метц 38 43
15 Монпелье 38 39
16 Дижон 38 37
17 ФК Кан 38 37
18 Лорьян 38 36
19 Нанси 38 35
20 Бастия 38 34
Полная таблица

топ-5 тегов