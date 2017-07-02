Жардим о будущем Мбаппе: "Все тренеры желают сохранить своих лучших игроков, но это не всегда возможно"
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим не исключил уход ведущего форварда своей команды Килиана Мбаппе.
"Я не разговаривал с Мбаппе. Но мы надеемся, что он останется с нами. Я считаю, что он и клуб примут самое лучшее решение. Все тренеры в мире хотят удержать своих лучших игроков, но это не всегда возможно", - цитирует наставника монегасков The Sun.
Напомним, Жермен высказался о будущем Мбаппе. | soccernews.ru
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