Жардим о будущем Мбаппе: "Все тренеры желают сохранить своих лучших игроков, но это не всегда возможно"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим не исключил уход ведущего форварда своей команды Килиана Мбаппе.

"Я не разговаривал с Мбаппе. Но мы надеемся, что он останется с нами. Я считаю, что он и клуб примут самое лучшее решение. Все тренеры в мире хотят удержать своих лучших игроков, но это не всегда возможно", - цитирует наставника монегасков The Sun.

Напомним, Жермен высказался о будущем Мбаппе. | soccernews.ru