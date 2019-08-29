Жардим определился с приоритетной трансферной целью для "Монако"
Наставник "Монако" Леонарду Жардим настаивает на подписании опорного полузащитника до закрытия летнего трансферного окна.
По информации Infosport Plus, португальский тренер определил приоритетной целью клуба хавбека "Марселя" Луиса Густаво.
Рыночная стоимость 32-летнего бразильца - 10 миллионов евро. Его контракт с провансальцами рассчитан до 2021 года.
Стоит отметить, что "Монако" провально стартовал в Лиге 1, набрав одно очко в трёх турах. Команда находится в зоне вылета.
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