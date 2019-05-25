Жардим определился со своим будущим в "Монако"

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Жардим определился со своим будущим в "Монако"

Наставник "Монако" Леонарду Жардим сделал заявление о своём будущем во французском клубе.

"У меня ещё есть два года по контракту с клубом. Подписывая соглашение, я рисковал. Но теперь мы спасены. Думаю, что останусь в "Монако". Хотя не всё зависит от меня в данной ситуации", - цитирует португальского специалиста A Bola.  

Ранее сообщалось, что "Милан" заинтересован в приглашении Жардима во время летнего межсезонья.

"Монако" завершил розыгрыш Лиги 1 на 17-м месте, опередив зону вылета всего на два очка.

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