Жардим отклонил предложение "Спартака"

Известный португальский тренер Леонарду Жардим отказался возглавить московский "Спартак", информирует Евро-футбол.

По сведениям источника, 44-летний специалист затребовал от "красно-белых" контракт с окладом в размере 7 миллионов евро за сезон и предоставление ему возможности лично курировать вопрос трансферной политики клуба. В итоге, получив отказ на свои требования, специалист, только в этом месяце уволенный из "Монако", исключил свой переезд в Россию.

Напомним, "Спартак" готов сделать Рианчо полноценным главным тренером. | soccernews.ru