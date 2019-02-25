Жардим озвучил цель "Монако" на остаток сезона
Наставник "Монако" Леонарду Жардим озвучил цель своей команды на остаток текущего сезона.
Напомним, что в воскресенье монегаски обыграли "Лион" со счётом 2:0, благодаря чему поднялись на 16-е место в турнирной таблице Лиги 1.
"Мы сыграли четыре матча из 16 в этом мини-чемпионате, и наша цель – быть в числе лучших команд Франции", - цитирует Жардима официальный сайт клуба.
Стоит отметить, что после возвращения португальца на тренерский мостик "Монако" добыл три победы и один раз сыграл вничью в рамках чемпионата.
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|Команда
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|О
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|Лилль
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|3
|Лион
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|Сент-Этьен
|26
|43
|5
|Марсель
|26
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|Реймс
|26
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|Монпелье
|26
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|8
|Страсбур
|26
|37
|9
|Ренн
|26
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|10
|Ницца
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|26
|33
|13
|Бордо
|26
|32
|14
|Нант
|26
|30
|15
|Тулуза
|26
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|Монако
|26
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|Амьен
|26
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|ФК Кан
|26
|20
|19
|Дижон
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|Генгам
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|18