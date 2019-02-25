Жардим озвучил цель "Монако" на остаток сезона

Наставник "Монако" Леонарду Жардим озвучил цель своей команды на остаток текущего сезона.

Напомним, что в воскресенье монегаски обыграли "Лион" со счётом 2:0, благодаря чему поднялись на 16-е место в турнирной таблице Лиги 1.

"Мы сыграли четыре матча из 16 в этом мини-чемпионате, и наша цель – быть в числе лучших команд Франции", - цитирует Жардима официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что после возвращения португальца на тренерский мостик "Монако" добыл три победы и один раз сыграл вничью в рамках чемпионата.

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