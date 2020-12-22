Жардим озвучил "Спартаку" требования по зарплате

Теги спартак москвалеонарду жардим

Жардим озвучил "Спартаку" требования по зарплате

Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим готов возглавить московский "Спартак".

По информации "Чемпионата", сейчас для руководства "красно-белых" приглашение португальского специалиста является приоритетным вариантом.

Впрочем, у сторон могут возникнуть сложности в переговорах из-за финансовых требований наставника - 6 миллионов евро за сезон.

Последним местом работы 46-летнего Жардима был "Монако". Он покинул клуб год назад.

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