Жардим озвучил "Спартаку" требования по зарплате

Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим готов возглавить московский "Спартак".

По информации "Чемпионата", сейчас для руководства "красно-белых" приглашение португальского специалиста является приоритетным вариантом.

Впрочем, у сторон могут возникнуть сложности в переговорах из-за финансовых требований наставника - 6 миллионов евро за сезон.

Последним местом работы 46-летнего Жардима был "Монако". Он покинул клуб год назад.

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