Жардим озвучил сроки восстановления Сидибе

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Жардим озвучил сроки восстановления Сидибе

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим озвучил сроки восстановления защитника Джибриля Сидибе, получившего серьёзную травму колена.

По словам португальского наставника, 25-летний фулбек пробудет в лазарете от четырёх до семи недель.

Таким образом, Сидибе, скорее всего, пропустит остаток текущего сезона, однако может вернуться в строй к началу ЧМ-2018.

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